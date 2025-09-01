Secretário Kennedy coloca americanos 'em perigo', alertam ex-diretores da agência de saúde

A destituição provocou a demissão de pelo menos quatro funcionários de alto escalão e mergulhou a agência em um caos ainda maior.

"Dirigimos o CDC: Kennedy está colocando em perigo a saúde de todos os americanos", alertou o artigo de opinião escrito por nove ex-diretores da agência historicamente independente que serviram a todos os presidentes, democratas ou republicanos, desde Jimmy Carter até Donald Trump.

O que Kennedy "fez ao CDC e ao sistema de saúde pública do país - culminando em sua decisão de demitir a Dra. Susan Monarez como diretora (...) - é algo que nunca vimos na agência, e algo que nosso país nunca experimentou", escreveram os especialistas.

Eles mencionaram que Kennedy demitiu milhares de trabalhadores federais de saúde; enfraqueceu programas destinados a proteger os americanos contra o câncer, ataques cardíacos e mais; e durante o maior surto de sarampo em décadas, se concentrou em "tratamentos não comprovados enquanto minimizava as vacinas".

Também defendeu uma legislação federal que prevê deixar milhares de pessoas sem seguro de saúde, disseram.

"Isso é inaceitável e deveria alarmar todos os americanos, independentemente de suas inclinações políticas", enfatizaram os especialistas, incluindo a doutora Anne Schuchat, que atuou como diretora interina do CDC no primeiro mandato de Trump.