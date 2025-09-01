Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

O filme se passa no final dos anos 1990 e início dos 2000, um momento crucial na carreira de Kerr, que, no seu auge, responde a um jornalista que "não sabe" como se sentiria se perdesse uma luta, porque ele "nunca perde".

Mas a obra vai além e mostra Kerr lutando tanto no ringue quanto em casa, onde são recorrentes os embates com sua esposa, Dawn, interpretada por uma dedicada Emily Blunt à beira do colapso.

Johnson, que foi lutador profissional até 2019, lembrou nesta segunda-feira que conheceu Mark Kerr no final dos anos 1990, "um herói".

"Lembro-me de conversar com Mark naquela época (...), tinha tanto respeito por sua carreira. E é surpreendente como, anos depois, a vida pode fechar o círculo de maneira incrível", disse o ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação como "Adão Negro" e os da saga "Velozes e Furiosos".

Ao ser questionado sobre esses longas, verdadeiros sucessos de bilheteria, "The Rock" afirmou que fez "esses filmes e os apreciou", mas tinha um "desejo ardente" de explorar outro gênero.

"Muitas vezes é difícil, ao menos para mim (...), saber do que você é capaz quando está categorizado em algo (...) e precisa que pessoas que ama e respeita, como Emily [Blunt] e Benny [Safdie], digam: 'você consegue'".