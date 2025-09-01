Sem quatro titulares, Paraguai inicia preparação para enfrentar Equador

O treino da tarde, com a presença de quase toda a equipe, ocorreu sob chuva intensa no centro de treinamento da Associação Paraguaia de Futebol (APF), em Ypané, perto de Assunção.

A 'Albirroja' está a apenas um ponto de garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, objetivo que ainda pode ser alcançado caso a Venezuela perca para a líder Argentina na quinta-feira, em Buenos Aires.

Alfaro, de 63 anos, convocou 27 jogadores para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, que sua equipe disputará na próxima terça-feira, contra o Peru, em Lima.

O técnico argentino, querido pela torcida paraguaia, surpreendeu a todos ao incluir na lista o atacante Adrián Alcaraz, do Olimpia.

Outras novidades incluem as convocações do zagueiro Alexis "Pulpito" Duarte, do Spartak da Rússia, para substituir Balbuena, e do atacante Ronaldo Martínez, que vem tendo boas atuações pelo Platense da Argentina.

-- Lista de convocados: