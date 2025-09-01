Sheinbaum busca 'melhores condições' comerciais com EUA enquanto negocia sobre segurança

A negociação do novo pacto sobre segurança ocorre enquanto o presidente Donald Trump pressiona o país vizinho para intensificar os esforços no combate ao narcotráfico.

Há duas semanas, meios de comunicação dos Estados Unidos asseguraram que Trump ordenou que as forças armadas combatam os cartéis latino-americanos categorizados pelos Estados Unidos como organizações "terroristas" globais.

Ao apresentar seu relatório após 11 meses no cargo, Sheinbaum lembrou a recente aprovação de uma reforma constitucional, segundo a qual o México sanciona "intervenções, intromissões ou qualquer outro ato proveniente do estrangeiro que seja lesivo" à soberania nacional.

O México, parceiro do Canadá e dos Estados Unidos no tratado de livre comércio T-MEC, "é o país com o menor percentual" de tarifas impostas por Trump, destacou Sheinbaum.

"Conseguimos construir uma relação de respeito mútuo. (...) Estamos convencidos de que, no contexto do tratado comercial, podemos alcançar ainda melhores condições", acrescentou a mandatária.

A economia mexicana, a segunda maior da América Latina depois da brasileira, é uma das mais vulneráveis às tarifas do republicano devido ao fato de que mais de 80% de suas exportações têm como destino os Estados Unidos.