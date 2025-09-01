Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

Além da classificação, ele se vingou de Bublik, o único jogador, além de Carlos Alcaraz, a ter vencido uma partida contra ele neste ano.

"Você é tão bom, isso é loucura", disse o cazaque, parabenizando o italiano na rede.

"Nós nos conhecemos muito bem. Tivemos algumas batalhas muito duras, especialmente este ano", reconheceu Sinner depois. "Ele teve uma partida muito difícil antes desta e hoje não conseguiu sacar tão bem".

Bublik, que derrotou Sinner em junho na grama de Halle, estava num ótimo momento antes da partida desta segunda-feira, sem ter sofrido nenhuma quebra nas três rodadas anteriores.

Sinner não perdeu tempo em quebrar o serviço do oponente nas duas primeiras oportunidades.

No total, ele quebrou o saque de Bublik nove vezes e lhe permitiu apenas uma oportunidade de quebra na reta final, que o cazaque não conseguiu aproveitar.