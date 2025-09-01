Swiatek bate Alexandrova e avança às quartas do US Open

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu a russa Ekaterina Alexandrova (N.12) nesta segunda-feira (1º) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e quatro minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A polonesa de 24 anos poderá ter como próxima adversária a brasileira Bia Haddad (N.22), que ainda nesta segunda-feira enfrentará a americana Amanda Anisimova (N.9).