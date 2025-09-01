Terremoto deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

O balanço provisório inclui 800 mortos e 2.500 feridos na província de Kunar, além de 12 mortos e 255 feridos na província de Nangarhar, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, em uma entrevista coletiva em Cabul.

O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas.

Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e 63.000 casas destruídas.

As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são "muito significativos" em Kunar.

"Nunca vivemos nada parecido", declarou à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionário da administração do distrito de Nourgal, na província de Kunar. "Foi assustador, as crianças e as mulheres gritavam", explicou por telefone.

Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase quatro milhões de afegãos voltaram ao país.