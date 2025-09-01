Ucrânia diz que há 'rastro russo' em morte de ex-presidente do Parlamento

A Polícia anunciou na madrugada de hoje a detenção do suspeito do crime. Ele atirou oito vezes contra Parubiy em plena luz do dia e fugiu em seguida.

"Sabemos que este crime não foi acidental. Há um rastro russo", afirmou o chefe da Polícia Nacional, Ivan Vigivski, em uma declaração nas redes sociais.

O comunicado foi acompanhado pela divulgação de uma foto do momento da detenção, na qual um homem sem camisa é retirado por policiais do que parece ser um apartamento.

O ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, havia declarado antes da detenção que o crime foi cuidadosamente planejado, repetindo as palavras do presidente Volodimir Zelensky.

O mandatário ucraniano disse que Klimenko e o chefe do Serviço de Segurança, Vasil Maliuk, o informaram sobre a detenção.

Em uma publicação posterior nas redes sociais, depois de conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial.