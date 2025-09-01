UE defende Mercosul com concessão para a França

Desde a conclusão das negociações entre UE e Mercosul em dezembro, a França reitera sua oposição ao projeto do tratado, por considerar que é um ameaça para várias de suas cadeias lucrativas como gado, aves, açúcar e biocombustíveis, e exigiu medidas de salvaguarda adicionais.

Segundo duas fontes europeias, a Comissão poderia fazer uma concessão para tentar dar garantias à França: foi negociado um adendo para reforçar cláusulas de salvaguarda para os "produtos agrícolas sensíveis".

Os 27 Estados-membros da UE devem deliberar e, em seguida, votar sobre este projeto de texto já finalizado.

O Parlamento Europeu deverá se pronunciar por meio de uma votação plenária.

O acordo tem duas partes, uma política e outra comercial, e a França não poderia bloquear sozinha o segmento comercial.

Se a ratificação fracassar, deverá então obter o veto ou a abstenção de pelo menos quatro membros que representem pelo menos 35% da população da UE.