UE seguirá aplicando suas regras em plataformas digitais, apesar das ameaças de Trump

A União Europeia continuará aplicando suas regras sobre as plataformas digitais, apesar das ameaças de Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (1º) no X a vice-presidente da Comissão Europeia, Henna Virkkunen, em resposta a preocupações do Congresso dos Estados Unidos.

"Continuarei fazendo com que sejam respeitadas, por nossas crianças, cidadãos e empresas", afirmou Virkkunen ao defender a lei sobre os Serviços Digitais (DSA) e sobre os Mercados Digitais (DMA), que tratam da concorrência e da moderação de conteúdos.

A DSA busca proteger os usuários europeus com a imposição de obrigações que devem ser cumpridas pelas plataformas tecnológicas, particularmente no que se refere à sinalização de conteúdos problemáticos como a desinformação, o ódio online, as falsificações ou os produtos perigosos.