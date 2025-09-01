Xi e Putin criticam o Ocidente durante reunião de cúpula na China

"Olhando para o futuro, com o mundo enfrentando turbulências e transformação, devemos continuar com o espírito de Xangai", expressou Xi.

"Olhando para trás, apesar dos tempos turbulentos, alcançamos o sucesso ao praticar o espírito de Xangai", afirmou Xi, em uma referência ao nome do bloco, depois que a China se envolveu nos últimos meses em uma disputa comercial com os Estados Unidos.

"Devemos defender um mundo multipolar justo e ordenado, e uma globalização econômica inclusiva", declarou o presidente chinês. Ele insistiu que busca "promover um sistema de governança mais justo e razoável".

A reunião de cúpula de dois dias conta com a participação dos países do bloco: China, Índia, Rússia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Belarus, além de outras 16 nações afiliadas como observadoras.

China e Rússia mencionaram a OCX como uma alternativa à Otan.

Putin defendeu a ofensiva de seu país na Ucrânia e culpou o Ocidente por provocar o conflito, que começou há três anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos.