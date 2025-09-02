Afeganistão procura sobreviventes após terremoto que deixou mais de 900 mortos

Alguns vilarejos afetados continuam inacessíveis devido aos bloqueios nas estradas, informou à AFP a agência da ONU para migrações.

Os moradores de algumas localidades se uniram aos esforços de resgate, utilizando as próprias mãos para retirar os escombros das casas de barro e pedra construídas em vales íngremes.

Obaidullah Stoman, 26 anos, que viajou até o vilarejo de Wadir para procurar um amigo, ficou impressionado com o nível de destruição. "Estou procurando aqui, mas não o encontrei. Foi muito difícil ver as condições do local", disse à AFP.

Em outras localidades, as famílias enterraram os corpos, incluindo algumas crianças, envolvidos em sudários brancos, seguindo o rito muçulmano.

O epicentro do terremoto foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, e a apenas oito quilômetros de profundidade.

Terremotos relativamente superficiais podem provocar mais danos, em particular porque muitos afegãos vivem em casas de barro, vulneráveis ao desabamento.