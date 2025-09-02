AIEA encontra partículas de urânio na Síria

A análise das amostras destas partículas "indica que o urânio é de origem antropogênica, quer dizer, foi produzido como resultado de um tratamento químico", segundo a agência de vigilância nuclear das Nações Unidas, com sede em Viena.

Em 2018, Israel admitiu ter realizado, em 2007, um ataque aéreo contra o que qualificou como um reator nuclear em construção.

Em um informe de 2011, a AIEA avaliou que um edifício era "muito provavelmente um reator nuclear que deveria ter sido declarado" a esta agência. A Síria havia negado sua existência.

Em março de 2024, o diretor da AIEA, Rafael Grossi, viajou a Damasco para se reunir com o então presidente sírio Bashar al Assad, posteriormente deposto, a fim de esclarecer as "questões pendentes".

A AIEA foi autorizada a coletar amostras em três locais relacionados com o de Deir Ezzor.

"As autoridades sírias atuais informaram que não dispunham de informação que pudesse explicar a presença destas partículas de urânio", informou a AIEA em seu relatório.