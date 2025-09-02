Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram na noite desta terça-feira (2) - hora local - quando um homem-bomba detonou uma carga explosiva em um comício político no Baluchistão, informaram dois funcionários desta província conturbada no sudoeste do Paquistão.

Cerca de 40 pessoas ficaram feridas na explosão ocorrida no estacionamento de um estádio, onde centenas de membros do Partido Nacional do Baluchistão (BNP) estavam reunidos, indicaram os funcionários do governo da província, que falaram sob a condição do anonimato.

O movimento político BNP defende a minoria balúchi, que se diz marginalizada nesta província rica em minerais e hidrocarbonetos, porém a mais pobre do Paquistão.