Austrália vai combater nudez criada com IA e assédio online

A Austrália anunciou nesta terça-feira (2) que exigirá que as grandes empresas de tecnologia impeçam o uso de ferramentas online para criar imagens de nudez geradas por inteligência artificial (IA) ou para assediar pessoas.

O governo vai colaborar com a indústria para desenvolver uma nova legislação contra essas "tecnologias abomináveis", afirmou em comunicado, sem revelar um cronograma.

"Não há lugar para aplicativos e tecnologias que sejam usados apenas para abusar, humilhar e prejudicar as pessoas, especialmente nossos filhos", afirmou a ministra australiana das Comunicações, Anika Wells.