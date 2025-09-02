Brasil testa peças contra o já eliminado Chile nas Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai enfrentar o Chile nesta quinta-feira (4), na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, com jogadores como os promissores João Pedro e Lucas Paquetá sob os olhares do técnico Carlo Ancelotti.

A rodada dupla final contra os chilenos, no Rio de Janeiro, e a Bolívia, na próxima terça-feira, em El Alto, a 4.150 metros de altitude, é uma ótima oportunidade para treinador italiano avaliar os jogadores que vão estrear em seu ciclo, que começou em junho.

"Tenho a ideia de um grupo [de jogadores] bastante consolidado e fixo para a Copa do Mundo, e há outros que ainda temos que ver", afirmou o técnico em entrevista coletiva no Rio, nesta quarta-feira (3).