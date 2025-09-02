Canadá realiza evacuações por incêndios no norte

Mais de 1.000 pessoas foram deslocadas nesta terça-feira (2) no extremo norte do Canadá devido a um grande incêndio florestal que está ativo há semanas em uma região afetada pela seca.

O Canadá enfrenta este ano a segunda pior temporada de incêndios de sua história depois de 2023, com mais de 8,3 milhões de hectares de floresta queimados, o que equivale à superfície da Áustria.

O incêndio, que desde domingo ameaça diretamente as localidades de Fort Providence e Whati, situadas nos Territórios do Noroeste, já consumiu mais de 102.000 hectares.