Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

A franco-americana Chloe Malle sucede Anna Wintour na direção editorial da Vogue nos Estados Unidos, anunciou, nesta terça-feira (2), o grupo Condé Nast, proprietário da revista.

Em junho, o anúncio da saída de Anna Wintour, de 75 anos, agitou o mundo da moda.

Figura emblemática que inspirou o personagem principal do filme "O Diabo Veste Prada", Wintour dirigia a Vogue U.S. havia 37 anos e continua à frente da revista internacionalmente.