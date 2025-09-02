Colômbia considera 'desproporcional' a presença dos EUA no Caribe

A chanceler da Colômbia, Rosa Villavicencio, qualificou nesta terça-feira (2) como "desproporcional" a presença militar dos Estados Unidos em águas do Caribe para combater o narcotráfico, um desdobramento que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou como uma "ameaça" ao seu país.

A manobra americana prevê o envio de cerca de 4 mil soldados próximo ao território marítimo da Venezuela, cujo líder considera uma ação focada em exercer "pressão máxima" contra ele por parte do governo de Donald Trump.

"Não há dúvida de que estamos comprometidos nessa luta contra o narcotráfico, mas essa presença desproporcional, frente às tensões que existem entre Venezuela e Estados Unidos, nos levam a alertar que uma interferência não é possível porque a Colômbia, a América Latina, é terra de paz", disse a chanceler em uma coletiva de imprensa.