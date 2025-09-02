Comitê da Câmara dos Representantes dos EUA publica documentos do caso Epstein

Segundo o jornal The Wall Street Journal, o nome do presidente Donald Trump figurava entre as centenas de documentos encontrados durante uma revisão do Departamento de Justiça dos arquivos de Epstein, embora não tenham sido descobertas provas de irregularidades.

Partidários de Trump têm acompanhado o caso por anos e alegam que elites do "Estado Profundo" protegeram conhecidos de Epstein no Partido Democrata e em Hollywood.

Em julho, o FBI e o Departamento de Justiça declararam que Epstein cometeu suicídio, não chantageou nenhuma figura proeminente e não mantinha uma "lista de clientes".

O Departamento de Justiça também publicou no mês passado a transcrição de uma entrevista com Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, na qual ela afirma que Trump tinha uma relação amistosa com Epstein, mas que "o presidente nunca foi inadequado com ninguém".

Maxwell, que cumpre uma condenação de 20 anos de prisão por recrutar menores de idade para Epstein, foi entrevistada pelo procurador-geral adjunto Todd Blanche, ex-advogado pessoal de Trump.

Após a entrevista com Blanche, a mulher de 63 anos, única condenada por vínculos com as atividades de Epstein, foi transferida de uma prisão na Flórida para um centro de mínima segurança no Texas.