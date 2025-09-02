Deslizamento de terra deixa mais de mil mortos no oeste do Sudão

O grupo fez um apelo à ONU e outras organizações para que ajudem na operação de recuperação dos cadáveres ainda sepultados sob a lama e os escombros.

"Isso está além da nossa capacidade", afirmou Nur à AFP por meio de um aplicativo de mensagens.

"Massas de lama caíram sobre a aldeia. Nossas equipes humanitárias e os moradores estão tentando recuperar os corpos, mas a magnitude do desastre é muito maior do que os recursos de que dispomos", acrescentou.

Fotos publicadas pelo movimento mostram moradores reunidos sobre um enorme fluxo de lama e pedras em um vale cercado por montanhas.

Outras imagens divulgadas pelo MLS nas redes sociais mostram a aldeia sepultada sob uma grossa camada de lama, árvores arrancadas pela raiz e vigas destruídas.

O Sudão é cenário de uma sangrenta guerra civil há três anos entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), que afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur.