Deslizamento de terra mata mais de 1.000 em Darfur, no Sudão

A avalanche arrasou a aldeia e "destruiu completamente" parte de uma região conhecida pela produção de cítricos.

O grupo pediu à ONU e a outras organizações que ajudem na operação de recuperação dos cadáveres.

O Sudão é cenário de uma sangrenta guerra civil há três anos entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), que afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur.

De modo geral, o MLS permanece distante dos combates, apesar de controlar algumas áreas montanhosas do país.

O governador de Darfur, Minni Minnawi, aliado do Exército, classificou o deslizamento como uma "tragédia humanitária que transcende as fronteiras da região".

"Pedimos às organizações humanitárias internacionais que atuem urgentemente e forneçam apoio e assistência neste momento crítico, porque a tragédia é mais do que nosso povo pode enfrentar", expressou em um comunicado.