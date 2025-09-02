Empresa de IA Anthropic triplica seu valor de mercado e vale US$ 183 bilhões

A startup americana de inteligência artificial (IA) Anthropic, cujo assistente Claude é um dos principais concorrentes do ChatGPT da OpenAI, anunciou nesta terça-feira (2) que alcançou um valor de 183 bilhões de dólares (R$ 1 trilhão, na cotação atual) após uma nova rodada de financiamento.

A empresa de San Francisco divulgou na segunda-feira a conclusão da rodada de financiamento na qual arrecadou 13 bilhões de dólares (R$ 71,12 bilhões), liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co e Lightspeed Venture Partners.

"A partir desse financiamento, a Anthropic é avaliada em 183 bilhões de dólares", detalha uma publicação em seu blog, ou seja, três vezes a avaliação revelada no início de março.