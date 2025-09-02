Especialistas dos EUA criticam relatório climático de Trump

"Este relatório é um escárnio à ciência", disse Andrew Dessler, cientista climático da Universidade Texas A&M e coautor do documento que o refuta.

"Ele se baseia em ideias que foram rejeitadas há muito tempo, apoiadas por deturpações do corpo de conhecimento científico, omissões de fatos importantes, vaguidões, anedotas e vieses de confirmação".

O documento do DOE, intitulado "Uma revisão crítica dos impactos das emissões de gases de efeito estufa no clima dos Estados Unidos", apresenta uma série de afirmações surpreendentes e, às vezes, contraditórias.

Estas incluem que eventos extremos relacionados às emissões não estão aumentando, que as temperaturas nos Estados Unidos não estão subindo, que uma maior quantidade de dióxido de carbono atmosférico impulsionaria a agricultura e que a atividade solar poderia explicar as tendências de aquecimento global.

A refutação reúne especialistas de múltiplas disciplinas.

"Assim como a indústria do tabaco financiou cientistas para questionar os danos do fumo, a indústria de combustíveis fósseis realizou uma campanha coordenada durante os anos 90 para financiar cientistas dispostos a argumentar que era o Sol, e não os humanos, a causa da mudança climática observada até aquele momento", disse Ted Amur, cientista climático da Aon Impact Forecasting, que acrescentou estar alarmado ao ver ressurgirem "argumentos zumbis".