EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou no X que "as forças armadas americanas realizaram um ataque letal contra uma embarcação de narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista".