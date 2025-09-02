Festival de Veneza, entre o existencialismo e a ameaça nuclear

"Eu teria adorado filmar na Argélia, teria gostado de filmar em Argel. Filmamos em Marrocos e correu muito bem, em Tânger", reconheceu, nesta terça-feira, em uma coletiva de imprensa, o diretor francês, aludindo às "relações complicadas" entre a França e a Argélia.

Para o cineasta, de 57 anos, seu filme deveria oferecer "uma visão atual sobre esta história", ainda quente, e lamentou que, apesar de haver tantas "famílias francesas com vínculo com esse país" não tenha sido "feito um trabalho histórico suficiente de introspecção".

A outra grande estreia desta terça-feira é trazida pela diretora americana Kathryn Bigelow, que apresenta "Casa de Dinamite", um thriller político ambientado na Casa Branca e com um míssil lançado por um agressor desconhecido em direção aos Estados Unidos.

A cineasta de 73 anos, que realizou o oscarizado "Guerra ao Terror", colaborou nesta ocasião com Idris Elba e Rebecca Ferguson.

"Senti que era importante trazer essa conversa", destacou a diretora em coletiva de imprensa. "Este é um tema global, o das armas nucleares (...): estamos realmente vivendo em uma casa de dinamite", alertou.

Tanto "O Estrangeiro" como "Casa de Dinamite" fazem parte da seleção de 21 filmes que competem este ano pelo Leão de Ouro, que será atribuído em 6 de setembro por um júri presidido pelo americano Alexander Payne.