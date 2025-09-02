Filho de Alain Delon tenta anular testamento do pai

O filho mais novo do ator francês Alain Delon recorreu à Justiça para cancelar o testamento deixado pelo pai, que considera favorável à irmã Anouchka Delon, disse o advogado Christophe Ayela, um dos testamenteiros.

Os três filhos do ator travaram uma batalha midiática e judicial antes de sua morte, em agosto de 2024, devido à saúde do pai, que se deteriorou significativamente em seus últimos anos de vida.

Alain-Fabien Delon, argumenta que seu pai "já não tinha o discernimento necessário" para tomar decisões após um derrame cerebral em 2019, segundo o advogado. Uma primeira audiência está marcada para o dia 9 de março de 2026, acrescentou.