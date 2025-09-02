Filho mais velho da princesa da Noruega será julgado em fevereiro por estupro

No total, sete mulheres denunciaram ter sido vítimas de Marius Borg Høiby, entre elas uma de suas ex-namoradas, Nora Haukland, e a artista Linni Meister.

O julgamento será realizado no tribunal de Oslo de 3 de fevereiro a 13 de março.

Detido em 4 de agosto de 2024 sob suspeita de ter agredido sua então parceira, Marius Borg Høiby reconheceu atos de violência neste caso, mas, segundo seus advogados, rejeita as demais acusações.

Em uma declaração pública dez dias depois, disse ter atuado "sob influência do álcool e da cocaína após uma disputa", especificando sofrer de "transtornos mentais" e lutar "há muito tempo contra o vício" em drogas.

Nenhum membro da família real foi convocado para testemunhar no julgamento.

"Todas as pessoas envolvidas neste assunto, sem dúvida, o julgam difícil e doloroso", declarou o príncipe Haakon em 19 de agosto, um dia após a acusação de seu enteado.