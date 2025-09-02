Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

O técnico português Renato Paiva foi demitido do cargo no Fortaleza nesta terça-feira (2), anunciou o clube, menos de dois meses após sua contratação.

Paiva, de 55 anos, assumiu o comando do "Leão do Pici" no lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda em meados de julho, poucos dias após ser demitido pelo Botafogo.

"O Fortaleza comunica a saída do técnico Renato Paiva da diretoria técnica da equipe", informou o clube cearense em nota em que agradeceu pelos "serviços prestados" e desejou "sucesso" no futuro, sem anunciar um sucessor.