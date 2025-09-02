França emite mandado de prisão contra Bashar al Assad por morte de jornalistas em 2012

A Justiça francesa investiga o ataque como um possível crime de guerra e contra a humanidade.

Os mandados de prisão, assinados em 19 de agosto, foram emitidos após 13 anos de investigações pelas autoridades judiciais francesas.

O fotógrafo britânico Paul Conroy, a repórter francesa Edith Bouvier e o tradutor sírio Wael Omar também ficaram feridos no ataque ao centro de imprensa improvisado onde estavam trabalhando.

Assad fugiu com sua família para a Rússia após ser deposto por rebeldes islamistas no final de 2024, embora seu paradeiro exato não tenha sido confirmado.

Além de Assad, entre os mais procurados estão seu irmão Maher al Assad, que era o chefe de fato da 4ª divisão blindada síria na época; o chefe de inteligência Ali Mamluk e o então chefe do Estado-Maior do Exército, Ali Ayub.

"A emissão dos sete mandados de prisão é um passo decisivo que abre caminho para um julgamento na França por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pelo regime de Bashar al Assad", disse Clemence Bectarte, advogada da Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH) e dos pais de Ochlik.