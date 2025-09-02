Homem confessa ter matado ex-líder do Parlamento da Ucrânia: 'Vingança pessoal'

Quando lhe perguntaram se trabalhava com os serviços de segurança russos, ele respondeu: "Não".

A vingança, segundo o homem, foi pela morte de seu filho na frente de guerra com a Rússia.

As autoridades ucranianas garantiram na segunda-feira que o crime havia sido cuidadosamente planejado e que a Rússia estava envolvida no assassinato do legislador, um conhecido militante independentista ucraniano e líder dos protestos pró-europeus ocorridos no país em 2004 e 2014.

"Há um rastro russo", afirmou na segunda-feira o chefe da Polícia Nacional ucraniana, Ivan Vigivski.

A filial ucraniana da rádio RFE/RL, citando fontes das forças de segurança, afirmou que o suspeito disse às autoridades que havia entrado em contato com agentes russos enquanto procurava informações sobre o paradeiro de seu filho, desaparecido na frente de batalha em 2023.

O homem, por sua vez, disse à imprensa que "tudo o que quero é que o veredicto seja emitido o mais rapidamente possível" para pedir para se juntar a uma troca de prisioneiros de guerra com a Rússia e "ir buscar o corpo do meu filho".