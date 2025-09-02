IA, uma nova ferramenta para criminosos na Internet

A IA está facilitando a tarefa de alguns criminosos cibernéticos? Os ataques informáticos, antes reservados a especialistas, agora estão acessíveis a novatos, que conseguem manipular os robôs conversacionais para fins ilícitos.

O fenômeno é chamado de "vibe hacking", em referência ao "vibe coding", a criação de código informático por pessoas não iniciadas. E marca uma "evolução preocupante dos crimes cibernéticos assistidos por IA", conforme alertou a empresa americana Anthropic.

Em um relatório publicado na última quarta-feira, a empresa concorrente da OpenAI e de seu robô ChatGPT revelou que "um criminoso cibernético utilizou o Claude Code para realizar uma operação de extorsão de dados em grande escala, com múltiplos alvos internacionais em um curto espaço de tempo".