Ilkay Gündogan deixa Manchester City e assina com Galatasaray

O meio-campista alemão Ilkay Gündogan deixou o Manchester City e assinou um contrato de dois anos com o Galatasaray, anunciou o clube turco nesta terça-feira (2).

Gündogan, campeão da Liga dos Campeões em 2023 como capitão dos 'Citizens', chega sem custos para reforçar o atual tricampeão turco, classificado para a próxima edição da Champions.

O experiente jogador (82 jogos e 19 gols pela seleção alemã), de 34 anos, havia retornado ao City no ano passado, depois de uma temporada no Barcelona.