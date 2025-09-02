Irã aceitaria dialogar com os EUA sobre tema nuclear, mas sem restrições a mísseis

O chefe da Segurança Nacional iraniana Ali Larijani disse nesta terça-feira (2) que seu país está aberto a conversas sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, mas descartou qualquer restrição ao seu programa de mísseis.

"O caminho para as negociações com os Estados Unidos não está fechado, no entanto, são os americanos que apenas falam de negociações e não se apresentam à mesa, culpando erroneamente o Irã por isso", disse Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, em uma mensagem na rede social X.

"Eles estabelecem um caminho que não leva a negociações ao levantar questões inatingíveis como as restrições de mísseis", acrescentou.