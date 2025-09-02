Israel intensifica preparativos para nova ofensiva em Gaza

"As tropas seguem uma série de treinamentos de combate, tanto em ambiente urbano como em terreno aberto, para aprimorar sua preparação para as próximas missões", acrescentou o Exército, que prossegue com os bombardeios aéreos contra a Faixa de Gaza.

Segundo a Defesa Civil do território - organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas desde que o movimento islamista assumiu o poder em Gaza em 2007 -, 56 pessoas morreram nesta terça-feira nos ataques aéreos israelenses.

O Exército israelense afirmou que estava reunindo informações, mas recordou que é muito difícil reunir dados sem conhecer o horário e as coordenadas precisas dos fatos relatados.

Com as restrições impostas aos meios de comunicação em Gaza e devido às dificuldades de acesso ao território, a AFP não consegue verificar de forma independente os balanços nem as informações divulgadas pelas diferentes partes.

Mas imagens gravadas por uma jornalista da AFP em Tel el Hawa, bairro ao sul da Cidade de Gaza, mostram socorristas do Crescente Vermelho retirando o corpo de uma menina dos escombros.

? Vizinhos mortos ou feridos ?

"Acordamos com bombardeios e encontramos a maioria dos nossos vizinhos mortos ou feridos", afirmou Sanaa al Dreimli, moradora do bairro.