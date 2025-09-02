Jaguar Land Rover 'gravemente afetada' por ataque cibernético

As vendas e a produção da montadora britânica de carros de luxo Jaguar Land Rover (JLR), já afetadas nos últimos meses pelas tarifas impostas por Donald Trump, foram "gravemente afetadas" por um ataque cibernético, anunciou a empresa nesta terça-feira (2).

"A JLR foi vítima de um incidente cibernético. Tomamos medidas imediatas para mitigar seu impacto, desligando proativamente os nossos sistemas", afirmou a empresa em um comunicado, observando que está trabalhando para "reiniciar" suas atividades.

"Neste momento, não há indícios de que dados de clientes tenham sido roubados, mas nossas atividades de vendas e produção foram gravemente afetadas", acrescentou a empresa.