Jair Bolsonaro e seus colaboradores: os oito acusados pela trama golpista

Junto ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), outros sete homens, incluindo ex-ministros e altos comandantes militares, são acusados de conspirar para tentar impedir a posse do presidente Lula (PT) em 2023.

Veja, a seguir, quem são os oito acusados, que conhecerão a partir desta terça-feira (2) seu veredicto no julgamento da trama golpista. Todos podem ser punidos com penas de mais de 40 anos de prisão.

- O líder -

Jair Bolsonaro governou o Brasil entre 2019 e 2022, quando perdeu por uma margem estreita a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das presidenciais.