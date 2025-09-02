Juiz dos EUA rejeita divisão do Google em caso antimonopólio

O governo pressionou pela venda do Chrome, um navegador que serve como porta de entrada crucial para todas as atividades na internet e facilita um terço de todas as buscas no Google.

Mas, em sua decisão, Mehta alertou que uma alienação do Chrome "seria incrivelmente confusa e altamente arriscada" e afirmou que os advogados do governo se excederam em sua solicitação.

- Ofensiva contra 'Big Tech' -

O caso focou principalmente nos caros acordos de distribuição do Google com Apple, Samsung e outros fabricantes de smartphones, que estabeleceram o Google como o mecanismo de busca padrão no iPhone e em outros dispositivos.

Sob este acordo, o Google paga à Apple dezenas de bilhões de dólares anualmente por um lugar privilegiado no iPhone.

Em sua decisão no ano passado, Mehta concluiu que a definição do Google como padrão no aparelho da Apple permitiu que a empresa evoluísse para uma potência da internet, protegida de ameaças da concorrência.