Justiça francesa determina julgamento de Depardieu por estupro

A Justiça francesa determinou que o astro do cinema Gérard Depardieu, de 76 anos, deve ser julgado por supostamente estuprar e agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould, indicaram nesta terça-feira (2) à AFP fontes próximas ao caso.

Depardieu, que atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #Metoo e já foi condenado em outro caso.

O juiz de instrução determinou um novo julgamento por "duas agressões sexuais e estupros mediante penetração digital" na casa do ator em Paris nos dias 7 e 13 de agosto de 2018, segundo a advogada de Charlotte Arnould, Carine Durrieu-Diebolt.