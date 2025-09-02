Kim Jong Un visita China para encontro com Xi e Putin

A China quer mostrar sua força militar com tropas marchando em formação, exibições aéreas e armamentos de última tecnologia na Praça Tiananmen (Paz Celestial).

Nesta terça-feira, um cinegrafista da AFP observou um trem com a bandeira da Coreia do Norte, similar ao que Kim utiliza, aproximando-se de uma estação em Pequim.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap, que na manhã de terça-feira informou que o trem especial de Kim havia cruzado a fronteira com a China, também informou sobre a chegada do veículo blindado à capital.

Esta é a segunda viagem ao exterior de Kim em seis anos.

A China promove seu desfile militar como uma demonstração de unidade com outros países. A presença do líder da Coreia do Norte será a primeira oportunidade em que ele aparecerá ao lado de Xi e Putin no mesmo evento.

Fotos publicadas pela agência oficial norte-coreana de notícias KCNA mostram o líder fumando um cigarro fora de seu trem verde-oliva, acompanhado pela ministra das Relações Exteriores, Choe Son Hui, e de seu estreito colaborador Jo Yong Won.