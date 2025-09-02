Le Pen pede eleições 'ultrarrápidas' na França se o governo cair

Le Pen, que compareceu à reunião nesta terça-feira ao lado do presidente do seu partido, Jordan Bardella, confirmou que não lhe será concedida a confiança e defendeu uma "dissolução ultrarrápida" da Assembleia Nacional (Câmara Baixa).

"Quanto mais cedo voltarmos às urnas, mais cedo a França terá um orçamento", acrescentou Bardella.

O presidente, Emmanuel Macron, mergulhou a França na atual crise política em meados de 2024, quando decidiu convocar eleições legislativas antecipadas após a vitória da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu.

As eleições francesas, realizadas semanas depois, deixaram uma Assembleia sem maiorias claras e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Macron convocou seus aliados para uma reunião de crise nesta terça-feira e os instou a "trabalhar com os socialistas" para evitar a queda do governo, disse um participante à AFP.

A oposição socialista já permitiu que Bayrou aprovasse o orçamento para 2025, que provocou a queda de seu antecessor conservador Michel Barnier em dezembro, mas agora se recusa a apoiar o projeto de contas para 2026.