Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte assistem a enorme desfile militar em Pequim

Em cenas sem precedentes, Xi apertou a mão de seus convidados, os líderes da Rússia e da Coreia do Norte, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen.

Os três líderes foram o centro da atenção mundial por seu encontro no desfile, em busca de sinais sobre como interagem entre si.

O desfile é uma oportunidade para a China mostrar seu poderio militar, com soldados marchando em formação, sobrevoos aéreos e equipamentos de combate de alta tecnologia exibidos ao longo de mais de uma hora na Praça Tiananmen.

O evento é o clímax de uma intensa semana diplomática em que Xi recebeu líderes de 10 países e outros convidados para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) na cidade setentrional de Tianjin.

Na reunião da OCX, que busca promover uma governança mundial alternativa, Xi criticou duramente o "comportamento intimidatório" de alguns, em uma referência velada aos Estados Unidos.

Por sua vez, Putin defendeu a ofensiva de seu país na Ucrânia e culpou o Ocidente por provocar o conflito que começou há três anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos.