Macron diz que 'nenhuma ofensiva' deterá movimento para reconhecer Estado palestino

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu Israel, nesta terça-feira (2), contra qualquer "ofensiva" ou "tentativa de anexação" de territórios, afirmando que nada disso deterá o movimento de reconhecimento do Estado palestino.

"Nenhuma ofensiva, tentativa de anexação e deslocamento de populações deterá a dinâmica que criamos com o Príncipe herdeiro e à qual já se juntaram numerosos parceiros", disse ao informar sobre uma conversa com o herdeiro do trono saudita, Mohammed Bin Salman.

Macron acrescentou que a decisão dos Estados Unidos de não conceder vistos aos representantes palestinos para a Assembleia Geral da ONU "não é aceitável".