Manchester City anuncia saída de Ederson após contratação de Donnarumma

Segundo vários meios de comunicação, o clube inglês pagou 35 milhões de euros (R$ 223 milhões, na cotação atual) ao PSG por Donnarumma, peça-chave na conquista da última Liga dos Campeões, enquanto recebeu um pouco menos da metade (14 milhões de euros ou R$ 89 milhões) por Ederson.

O brasileiro encerra uma etapa vitoriosa no Manchester City com 18 títulos conquistados desde sua chegada em 2017, vindo do Benfica, em destaque uma Liga dos Campeões (2023) e seis Premier Leagues (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024).

"Deixo o Manchester City incrivelmente orgulhoso do que alcançamos juntos, e me sentindo honrado de ter vestido esta camisa tantas vezes", declarou aos meios de comunicação do time inglês.

Seu novo clube, Fenerbahçe, vive momentos turbulentos após ter sido eliminado nos playoffs da Liga dos Campeões, o que custou o cargo de seu treinador, José Mourinho.

Caso semelhante é o de Donnarumma: desde que chegou ao PSG vindo do Milan no verão de 2021, acumulou conquistas (uma Champions e quatro Ligue 1) e, apesar de ter sido peça-chave na conquista do título europeu, foi vítima de uma decisão técnica e do fato de que em uma temporada ficaria livre e, até então, não havia aceitado a proposta de renovação do clube.

- Aprimorar o jogo com os pés -

"'Gigio' é um dos melhores jogadores em sua posição, sem nenhuma dúvida. É uma pessoa melhor ainda, mas buscávamos um perfil de goleiro diferente. Meu objetivo é melhorar o time. É minha decisão e o clube me apoia", declarou o técnico do PSG, Luis Enrique, para justificar "a difícil decisão" de liberar o italiano de 26 anos, que, por sua vez, se mostrou "decepcionado e triste".