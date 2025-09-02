Moraes afirma que Bolsonaro tentou instalar 'ditadura' no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou, nesta terça-feira(2), que o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus ex-colaboradores buscaram instaurar uma "verdadeira ditadura" no país, ao tentar realizar um suposto golpe de Estado contra Lula após as eleições de 2022.

O tribunal iniciou nesta terça-feira o julgamento de Bolsonaro e demais acusados pela trama golpista. Todos podem enfrentar penas superiores a 40 anos de prisão.

"O país, e sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado (...) pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura", disse o ministro ao apresentar o relatório final do caso.