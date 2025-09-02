MP francês pede julgamento contra produtor de TV por acidente em reality de sobrevivência

Os organizadores do reality também não se certificaram "do cumprimento das regras aeronáuticas vigentes a respeito deste tipo de manobra aérea", continuou.

"Foi requisitado arquivamento em relação às outras pessoas físicas indiciadas no caso", acrescentou.

Entre as 10 pessoas que morreram estavam a velejadora Florence Arthaud, a nadadora Camille Muffat e o boxeador Alexis Vastine, os dois últimos campeões olímpicos. Também faleceram cinco membros da produção, franceses, e os dois pilotos argentinos.

O acidente ocorreu em 9 de março de 2015, nas proximidades dos picos nevados do Cerro General Manuel Belgrano (6.250 m), quando dois helicópteros decolaram de Villa Castelli, na província argentina de La Rioja (noroeste), para transportar esportistas e equipe técnica ao local das filmagens do reality show Dropped.

O programa, que seria exibido no verão de 2015 no canal privado francês TF1, consistia em deixar os candidatos em áreas isoladas e acompanhá-los durante 72 horas até que reencontrassem a civilização.

No início do voo, ambos os helicópteros colidiram e caíram enquanto voavam a baixa altitude e próximos um do outro, para que o cinegrafista de uma das aeronaves pudesse filmar a outra que transportava os protagonistas da aventura.