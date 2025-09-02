ONU diz que mobilizações militares na Líbia podem provocar confronto armado

Nos últimos dias, veículos armados deslocaram-se de Misrata para Trípoli e tiros foram ouvidos na capital na noite de segunda-feira, segundo testemunhas e vídeos que circulam online.

A Missão declarou que "tensões em rápida escalada e a mobilização militar" em Trípoli "podem levar a um confronto armado".

Sabiha Mohamad, habitante do oeste de Trípoli, disse à AFP que ouviu os tiros na segunda-feira e que "houve mais pânico do que danos".

Não há relatos oficiais sobre vítimas e também não está claro quem abriu fogo. "Tomamos cuidado ao sair porque algo pode explodir a qualquer momento", acrescentou Mohamad.

A UNSMIL pediu às partes rivais que interrompam qualquer "preparativo para violência" porque isso poderia resultar em uma guerra na qual todos perderão.

Trípoli foi abalada em maio por confrontos entre grupos armados rivais que duraram vários dias e deixaram pelo menos oito mortos, segundo a ONU.