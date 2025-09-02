Pegula elimina Krejcikova e avança à semifinal do US Open

A tenista americana Jessica Pegula, número 4 do mundo, venceu a tcheca Barbora Krejcikova (N.62) nesta terça-feira (2) e avançou à semifinal do US Open.

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 26 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A americana teve um começo arrasador, abrindo 4-1 graças à quebra que conseguiu no segundo game, e fechou a primeira parcial mesmo com a reação de Krejcikova, que chegou a diminuir a diferença depois de forçar o saque e marcar dois aces.