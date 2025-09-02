Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Seu equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate para entrega em outubro, subiu 2,47%, alcançando 65,59 dólares.

Esse aumento, maior que o do Brent, é explicado pela baixa atividade do dia anterior no mercado americano devido ao feriado nos Estados Unidos.

"Os ucranianos têm claramente em sua mira a infraestrutura energética russa. Cerca de 20% da capacidade de refino está fora de serviço", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"Os ataques à infraestrutura petrolífera russa poderiam provocar uma diminuição das exportações nas próximas semanas", apontaram os analistas do Eurasia Group, daí o aumento dos preços nesta terça-feira.

Além disso, para punir as compras de petróleo russo por parte de Nova Délhi, os Estados Unidos impuseram recentemente tarifas sobre produtos procedentes da Índia.

Ao mesmo tempo, oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que aumentaram significativamente suas cotas de produção nos últimos meses, se reunirão no próximo domingo.