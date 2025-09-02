Presidente chinês recebe líderes da Rússia e Coreia do norte para desfile militar

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta quarta-feira (3, data local) seus convidados de honra Kim Jong Un e Vladimir Putin no centro de Pequim para um enorme desfile militar, mostrou a televisão estatal.

Xi apertou a mão de seus convidados, o líder da Coreia do Norte e o presidente da Rússia, respectivamente, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen.

O norte-coreano Kim viajou na véspera de trem de seu país até Pequim para participar do desfile comemorativo do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.